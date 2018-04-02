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В Госдуму внесен законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юрлиц

© РИА Новости. Антон Балашов
2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, уточняющий механизм блокировки в сети Интернет сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц.

Соответствующие поправки в законы "Об исполнительном производстве" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" инициировала группа депутатов из "Единой России" во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Законопроект размещен в понедельник в базе данных Госдумы.

Он направлен на "повышение уровня исполнения исполнительных документов, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети Интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица", говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает: в случае, если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в сети Интернет сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, не приняло меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к доступным в сети Интернет сведениям, порочащим честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, говорится в документе.

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