Правительство РФ распределило 6,1 млрд руб. на развитие дорог в 30 регионах

02.04.18 09:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности, сообщает сайт правительства РФ.

"В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, подписанным распоряжением утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объёме 6,1 млрд руб. 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средства предоставляются в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

В том числе на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов направляются межбюджетные трансферты восьми регионом в объёме 2,1 млрд руб.

На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения - в объёме 2,5 млрд руб. 14 регионам.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений - 1,3 млрд руб. пяти регионам.

На финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (паспорт приоритетного проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года) - 0,2 млрд руб. восьми регионам.