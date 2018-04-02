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02.04.18 10:39
Ледовые переправы Татарстана прекратили работу
"С сегодняшнего дня на территории Республики Татарстан закрыты для движения автотранспорта все четыре ледовые переправы", - говорится в пресс-релизе.
Утром 2 апреля инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование ледовых дорог на участках Аракчино - Верхний Услон и Зеленодольск - Нижние Вязовые, по результатам которых было принято решение о прекращении движения автотранспорта по льду Волги.
Ранее, 30 марта, завершили свою работу ледовые переправы на реке Кама на участках село Покровское - Красный ключ в Елабужском районе и населенном пункте Соколка - Новозакамск в Мамадышском районе.
Решение о закрытие ледовых дорог принято по результатам их технического освидетельствования, которое показало, что из-за повышения температуры произошло изменение структуры и снижение прочности льда.
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