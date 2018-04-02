Ледовые переправы Татарстана прекратили работу

02.04.18 10:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Все четыре ледовые переправы на территории Татарстана закрыты для движения в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

"С сегодняшнего дня на территории Республики Татарстан закрыты для движения автотранспорта все четыре ледовые переправы", - говорится в пресс-релизе.

Утром 2 апреля инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование ледовых дорог на участках Аракчино - Верхний Услон и Зеленодольск - Нижние Вязовые, по результатам которых было принято решение о прекращении движения автотранспорта по льду Волги.

Ранее, 30 марта, завершили свою работу ледовые переправы на реке Кама на участках село Покровское - Красный ключ в Елабужском районе и населенном пункте Соколка - Новозакамск в Мамадышском районе.

Решение о закрытие ледовых дорог принято по результатам их технического освидетельствования, которое показало, что из-за повышения температуры произошло изменение структуры и снижение прочности льда.