Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу в штатном режиме

02.04.18 10:42

© РИА Новости. Игорь Зарембо

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" принимает и отправляет самолеты в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэрокомплекса.

"Накануне днем над "Храброво" был сильный туман, из-за которого аэропорт не принял и не отправил в общей сложности 10 рейсов. Сегодня с 7 утра мы работаем в штатном режиме, так как туман рассеялся", - сообщили в пресс-службе.

Аэропорт уже принимает вчерашние рейсы, а также рейсы понедельника. Всего "Храброво" должен будут принять и отправить порядка 35 самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Минск, Варшаву и другие города.