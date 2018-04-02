Улицы Петербурга отмывают от песка и грязи после зимы

02.04.18 10:48

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Дорожные предприятия Петербурга приступили к мытью улиц от песка и зимних загрязнений.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, в понедельник на улицы города вышли 257 подметально-вакуумных машин, в том числе - 27 новых мощных дорожных пылесосов. Свыше 400 единиц малогабаритной техники работают на очистке тротуаров.

Весенняя уборка уже идет на Невском, Лиговском, Ленинском и Московском проспектах и других самых напряженных магистралях. В первую очередь дорожные предприятия очищают разделительные полосы, островки безопасности, остановочные площадки, самые загрязненные участки на тротуарах. Сложнодоступные уголки моют вручную из шлангов, говорится в сообщении комитета.

В комитете отмечают, что работа ведется только на тех улицах, где уже нет снега и наледи, а водоприемные устройства очищены и прогреты паром. К ночи, с похолоданием, промывка улиц будет приостановлена до повышения температуры выше нуля. К майским праздникам специалисты рассчитывают полностью очистить город.

В прошлом году погода позволила начать мыть улицы в Петербурге 1 марта.