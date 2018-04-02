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02.04.18 10:48
Улицы Петербурга отмывают от песка и грязи после зимы
Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, в понедельник на улицы города вышли 257 подметально-вакуумных машин, в том числе - 27 новых мощных дорожных пылесосов. Свыше 400 единиц малогабаритной техники работают на очистке тротуаров.
Весенняя уборка уже идет на Невском, Лиговском, Ленинском и Московском проспектах и других самых напряженных магистралях. В первую очередь дорожные предприятия очищают разделительные полосы, островки безопасности, остановочные площадки, самые загрязненные участки на тротуарах. Сложнодоступные уголки моют вручную из шлангов, говорится в сообщении комитета.
В комитете отмечают, что работа ведется только на тех улицах, где уже нет снега и наледи, а водоприемные устройства очищены и прогреты паром. К ночи, с похолоданием, промывка улиц будет приостановлена до повышения температуры выше нуля. К майским праздникам специалисты рассчитывают полностью очистить город.
В прошлом году погода позволила начать мыть улицы в Петербурге 1 марта.
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