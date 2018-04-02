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02.04.18 10:58
Более 27 млн пассажиров за год досмотрели в метро Петербурга
"За прошлый год в метро было досмотрено более 27 млн человек, выявлено около 150 тыс. подозрительных предметов, среди которых были кухонные ножи, подозрительное оборудование и прочее", - сказал В.Гарюгин в интервью порталу "Город +".
Он отметил, что тех, кто входит в метро с громоздкими предметами, сумками, рюкзаками досматривают в обязательном порядке.
"Всего в прошлом году в метрополитене было забыто более 7 тыс. различных вещей. Из них более 3 тыс. случаев привели к закрытию станций и сбою работы метро. Около 350 раз нам пришлось вызывать кинологов и взрывотехников", - добавил глава подземки Петербурга.
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
Во вторник, в первую годовщину трагедии, в Петербурге пройдут памятные мероприятия.
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