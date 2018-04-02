Более 27 млн пассажиров за год досмотрели в метро Петербурга

02.04.18 10:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 27 млн пассажиров метрополитена северной столицы досмотрели инспекторы безопасности на станциях в 2017 году, вестибюли временно закрывали для проверки более 3 тыс. раз, сообщил начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

"За прошлый год в метро было досмотрено более 27 млн человек, выявлено около 150 тыс. подозрительных предметов, среди которых были кухонные ножи, подозрительное оборудование и прочее", - сказал В.Гарюгин в интервью порталу "Город +".

Он отметил, что тех, кто входит в метро с громоздкими предметами, сумками, рюкзаками досматривают в обязательном порядке.

"Всего в прошлом году в метрополитене было забыто более 7 тыс. различных вещей. Из них более 3 тыс. случаев привели к закрытию станций и сбою работы метро. Около 350 раз нам пришлось вызывать кинологов и взрывотехников", - добавил глава подземки Петербурга.

3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Во вторник, в первую годовщину трагедии, в Петербурге пройдут памятные мероприятия.