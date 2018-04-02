Власти Крыма ищут подрядчика для строительства индустриального парка за 1,26 млрд руб.

02.04.18 11:14

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Государственный комитет конкурентной политики республики Крым объявил электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ в индустриальном парке "Феодосия" на юго-востоке полуострова, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет около 1,256 млрд рублей.

"Индустриальный парк площадью 122,37 га располагается в административных границах муниципального образования Феодосия на двух земельных участках (. . .) в районе села Насыпное", - отмечается в документах.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Итоги аукциона планируется подвести 27 апреля.

Парк должен быть построен до 31 августа 2020 года, введен в эксплуатацию до 1 декабря того же года.

Источником финансирования работ являются субсидии в 2018-2020 годах из бюджета России бюджету Крыма в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года".

Пресс-служба министерства экономического развития Крыма (заказчик проекта) сообщила со своей стороны, что парк будет специализироваться на логистике, хранении и переработке овощей и фруктов. Также на территории объекта "будут и другие производственные предприятия".

"По предварительным подсчетам, при реализации проекта создадут 2 тыс. 785 рабочих мест", - говорится в пресс-релизе ведомства.