Сутки потребовались для ликвидации пожара площадью 2 тыс. кв. м. на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти

02.04.18 11:43

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные спустя сутки ликвидировали крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области в понедельник, информация о пожаре на предприятии в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района поступила накануне в 7.05.

К месту происшествия были направлены дежурные смены пожарно-спасательных подразделений и добровольная пожарная команда посёлка Ефимовский.

"Площадь горения составляла 2 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19.22 открытое горение было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Работы продолжались всю ночь, полностью ликвидировать пожар удалось только к 6.00 понедельника, добавляют в ГУ МЧС.