ОАК будет сотрудничать с промпредприятиями Тульской области

02.04.18 11:49

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области рассчитывают на активное сотрудничество промышленных предприятий региона с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании в правительстве региона в пятницу.

"Сотрудничество с корпорацией открывает для Тульской области новые возможности по производству как оборонной, так и гражданской продукции. У ряда оборонных заводов региона уже есть опыт по разработке и производству изделий для авиационной промышленности, в том числе для "ОАК", - сказал А.Дюмин.

В мероприятии также приняли участие президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, члены регионального правительства, руководители крупных промышленных предприятий области.

Губернатор отметил, что в таком сотрудничестве заинтересованы и предприятия других отраслей - машиностроения, радиоэлектроники, металлургии. Они готовы предоставить свои высокотехнологичные производственные мощности для выпуска комплектующих для ОАК.

Ю.Слюсарь отметил, что специалисты корпорации уже осмотрели ряд промышленных предприятий.

"Проект "Композитная долина" - крайне перспективное и важное направление. Мы будем обязательно в нем участвовать. Доля композитов при производстве самолетов становится все выше. Нам нужны здесь крепкие технологические партнеры", - подчеркнул глава корпорации.

Как сообщил министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев, в индустриальном парке и особой экономической зоне "Узловая" динамично развиваются современные химические, машиностроительные, оборонные производства. Для поддержки инновационного процесса необходимо сформировать в регионе инновационный научно-технологический центр "Композитная долина". Со стороны высшего образования партнерами проекта станут МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.Н. Менделеева, ТулГУ, ТГПУ им. Л.Н.Толстого.

А.Дюмин поручил правительству Тульской области подготовить "дорожную карту" по установлению стратегического партнерства и развитию долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с "ОАК".

В общей сложности в Тульской области размещены 25 предприятий оборонно-промышленного комплекса, большая часть из них входит в состав ГК "Ростех".

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В составе холдинга: ПАО "Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП" и др. Более 90% ОАК принадлежат РФ, около 5% - ВЭБу, остальные акции находятся в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что ОАК может войти в состав госкорпорации "Ростех".