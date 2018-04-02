Суд Волоколамска 10 апреля приступит к рассмотрению требования жителей закрыть полигон "Ядрово"

02.04.18 12:24

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Волоколамский горсуд Московской области на следующей неделе приступит к рассмотрению искового заявления от жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть полигон отходов, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

"Собеседование по делу назначено на 10 апреля в 14:00 мск", - сказали в суде.

Истцами по иску проходят восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют как в своих интересах, так и в интересах семи несовершеннолетних.

Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Подмосковья.