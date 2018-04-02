Полсотни жилых домов и приусадебных участков подтоплены паводком в Туве

02.04.18 12:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 60 человек были эвакуированы во время наступления первой волны паводка в Республике Тува, 9 человек по-прежнему остаются в пунктах временного размещения, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

По данным властей, в настоящее время в Кызылском районе подтоплено 25 жилых домов и 25 приусадебных участков - в Кызыле, селе Каа-Хем.

"Социально-значимых объектов в зоне подтопления не было. Из жилых домов всего эвакуировано около 60 человек, из них 23 ребенка. В настоящее время Развернут пункт временного размещения в Доме культуры, где размещено 9 человек", - говорится в сообщении.

По поручению Главы Тувы Шолбана Кара-оола создается республиканский волонтерский штаб по оказанию помощи пострадавшим от подтопления домов.

Специалисты круглосуточно укрепляют защитные насыпи, углубляют отводные каналы и откачивают воды с низменных участков, чтобы не допустить новых подтоплений.

Для жителей доставлено более 500 литров питьевой воды.

Всего над ликвидацией паводка работают 59 человек и 51 единица техники.

"Сейчас работает комиссия по определению ущерба, организована откачка воды с подтопленных территорий с жилыми домами. Предположительно, через двое суток вода будет откачана. Хотелось бы попросить помощи Минздрава, чтобы здесь своевременно помогли провести обследование и обеззараживание территорий, обследование скважин. Чтобы люди могли вернуться, и мы могли устранять последствия ЧС", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 29 марта в Туве обострилась паводковая ситуация. Были подтоплены 88 домов, а спасатели эвакуировали 137 человек.