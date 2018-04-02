02.04.18 12:30

Фото с сайта туроператора

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Петербургский туроператор "Матрешка Тур" распродает активы, чтобы рассчитаться с туристами, поездки которых не состоялись зимой, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник.

"Выплаты туристам производились в феврале. В марте туроператор "Матрешка Тур" продал свой актив - компанию "Аврора БГ" для произведения последующих компенсаций. Планируется, что по вырученным деньгам выплаты начнутся 3 апреля", - рассказали в АТОР.

В декабре прошлого года туроператор был вынужден закрыть направление Хайнань из-за отказа китайских властей предоставить слоты под авиарейсы. Позже "Матрешка Тур" отменил еще ряд программ. По всем программам компания планировала вернуть средства туристам, купившим туры.

Как отметили в ассоциации, туроператор "Матрешка Тур" продолжает свою деятельность. В летнем сезоне он предложит туристам пляжные направления, в частности Кипр, Черногорию, Болгарию, Грузию, Израиль. "Все вырученные от сделок средства планируется направить на погашение задолженностей по отмененным турам. В компании не сообщают, какую часть долга удастся погасить после продажи активов", - рассказали в АТОР.

"Аврора БГ" - петербургский туроператор, основанный в 2013 году, ранее специализировавшийся на Болгарии. После продажи компания получила название "Аврора Без Границ" и реализует туры в Болгарию, Черногорию, Хорватию, Мальту, Италию, Испанию, Францию, Турцию, Грузию, Азербайджан.