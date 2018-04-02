Режим ЧС объявлен в одном из районов Волгоградской области в связи с паводком

02.04.18 12:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в Кумылженском районе Волгоградской области из-за паводка, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов в понедельник.

"В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека, из них 155 детей. В связи с этим сегодня в Кумылженском районе введен режим ЧС муниципального значения", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что в станице Кумылженской развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах N1 и N2 общей вместимостью 800 человек.

"Силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Развернут межведомственный оперативный штаб. Ведется мониторинг обстановки, в том числе с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - добавил собеседник агентства.