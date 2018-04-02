Каспийская флотилия перебазируется из Астрахани в Каспийск

02.04.18 13:01

© РИА Новости. Павел Герасимов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск в Дагестане, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - сказал С.Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

По его словам, перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.