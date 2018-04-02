Освещение дороги протестировали на Крымском мосту

02.04.18 13:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Тестовое включение электричества провели на четырех пролетах моста через Керченский пролив, на участке ближе к таманскому берегу, сообщил информационный центр проекта "Крымский мост" в понедельник.

"Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 - с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темного времени суток и длились около трех часов. За это время дорожники с помощью специальных приборов выполнили замеры степени освещенности дорожного полотна", - говорится в пресс-релизе.

Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну - вне зависимости от удаленности от мачт освещения - достигнут показатель выше расчетного.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 лк, - отключаться.

Работу системы освещения при необходимости будет корректировать в ручном режиме диспетчер. Он сможет также регулировать яркость освещенности дороги.

"Мачты освещения на всем протяжении моста - это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами - 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно", - отмечается в пресс-релизе.

Светильники защищены от воздействия морского климата.

Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

"Такие лампы используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах - там, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы - частое явление", - поясняется в сообщении.