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02.04.18 13:13
Федеральная автодорога "Лена" закрыта в Якутии из-за сильной метели
"2 апреля с 14:00 часов введено ограничение движения от км 173 (г. Тында) - км 360 (п. Беркакит) - для всех видов транспорта. Причина: продолжительный снег, местами сильный, местами порывистый ветер до 12-21 м/с", - говорится в сообщении.
На участке трассы задействовано в снегоуборочных работах 16 единиц дорожной техники.
Ранее было введено ограничение движения для грузовиков и автобусов на участке от 475 до 626 километра на автодороге А-360 "Лена" Невер-Якутск.
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