Федеральная автодорога "Лена" закрыта в Якутии из-за сильной метели

02.04.18 13:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Участок на автодороге А-360 "Лена" от города Тында Амурской области до поселка Беркакит Нерюнгринского района Якутии закрыт для всех видов транспорта из-за погодных условий, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Лена".

"2 апреля с 14:00 часов введено ограничение движения от км 173 (г. Тында) - км 360 (п. Беркакит) - для всех видов транспорта. Причина: продолжительный снег, местами сильный, местами порывистый ветер до 12-21 м/с", - говорится в сообщении.

На участке трассы задействовано в снегоуборочных работах 16 единиц дорожной техники.

Ранее было введено ограничение движения для грузовиков и автобусов на участке от 475 до 626 километра на автодороге А-360 "Лена" Невер-Якутск.