Война дипломатов: РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Питере
  
Перспективный регион: одной из главных тем КЭФ-2018 станет развитие Сибири до 2024 года
   
После Тулеева: врио главы Кемеровской области назначен Сергей Цивилев
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
02.04.18 13:18

ССБ полиции Челябинской области и ФСБ проводят мероприятия в управлении миграционной службы

© РИА Новости. Александр Гальперин
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Оперативные мероприятия проходят в понедельник в управлении миграции ГУ МВД по Челябинской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе главка полиции.

"Сотрудники оперативно-розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ проводят комплекс необходимых мероприятий в управлении миграционной службы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации местных СМИ, поводом для оперативных действий стало уголовное дело, возбужденное по фактам получения сотрудниками управления взяток за незаконную постановку на учет иностранных граждан.

В пресс-службе регионального управления ФСБ агентству подтвердили, что по оперативным материалам возбуждено уголовное дело.

"По собранной нашими оперативниками информации возбуждено уголовное дело по фактам получения взятки сотрудником управления миграционной службы ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня в управлении проводились оперативные действия с привлечением службы собственной безопасности областного полицейского главка", - сказал представитель УФСБ.

Информированный источник уточнил агентству, что в получении взяток от иностранных граждан подозревается начальник отдела миграционного контроля.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.04.18 15:39
В Москве восстанавливают популяцию соколов-сапсанов
.
  02.04.18 15:06
Мэр Москвы обсудил с детскими писателями развитие городской библиотечной сети
.
  02.04.18 14:50
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве в ближайшие часы
.
  02.04.18 10:08
Свыше 31 тыс. элементов навигации обновят в столичной подземке к ЧМ по футболу
.
  02.04.18 08:33
Более 3,5 млн куличей изготовят в Москве к Пасхе
.
  30.03.18 16:14
Два десятка школ и детсадов строятся в "новой" Москве
.
  30.03.18 15:46
Почти 120 тыс. москвичей переселят за пять лет по программе реновации
.
  30.03.18 15:05
Поезд "Малый театр" запустили в московском метро
.
  30.03.18 13:36
Режим работы станции метро "Комсомольская"-кольцевая изменится с понедельника
.
  30.03.18 13:16
За 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket