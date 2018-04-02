ССБ полиции Челябинской области и ФСБ проводят мероприятия в управлении миграционной службы

02.04.18 13:18

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Оперативные мероприятия проходят в понедельник в управлении миграции ГУ МВД по Челябинской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе главка полиции.

"Сотрудники оперативно-розыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ проводят комплекс необходимых мероприятий в управлении миграционной службы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По информации местных СМИ, поводом для оперативных действий стало уголовное дело, возбужденное по фактам получения сотрудниками управления взяток за незаконную постановку на учет иностранных граждан.

В пресс-службе регионального управления ФСБ агентству подтвердили, что по оперативным материалам возбуждено уголовное дело.

"По собранной нашими оперативниками информации возбуждено уголовное дело по фактам получения взятки сотрудником управления миграционной службы ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня в управлении проводились оперативные действия с привлечением службы собственной безопасности областного полицейского главка", - сказал представитель УФСБ.

Информированный источник уточнил агентству, что в получении взяток от иностранных граждан подозревается начальник отдела миграционного контроля.