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02.04.18 13:21
СКР ищет очевидцев пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
"Для восстановления картины преступления и установления истинной причины возникновения пожара следствие готово принять любую информацию от потерпевших, свидетелей и очевидцев, касающуюся произошедшего трагического события в торговом центре "Зимняя вишня", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что начиная с 4 апреля, по предварительной записи по телефону в Кемерово 8 384-2 36-68-87, следствие начнет поэтапно выдавать изъятые при осмотре на месте происшествия вещи. Выдача будет производиться ежедневно с 9:00 до 20:00 в следственном управлении на улице Кирова, 4.
Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, в медицинских учреждениях остаются пять пострадавших.
В рамках уголовных дел, возбужденных после пожара, было задержано семь человек, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
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