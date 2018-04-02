СКР ищет очевидцев пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

02.04.18 13:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР просят очевидцев сообщать любую информацию, которая поможет установить причины возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли более 60 человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области в понедельник.

"Для восстановления картины преступления и установления истинной причины возникновения пожара следствие готово принять любую информацию от потерпевших, свидетелей и очевидцев, касающуюся произошедшего трагического события в торговом центре "Зимняя вишня", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что начиная с 4 апреля, по предварительной записи по телефону в Кемерово 8 384-2 36-68-87, следствие начнет поэтапно выдавать изъятые при осмотре на месте происшествия вещи. Выдача будет производиться ежедневно с 9:00 до 20:00 в следственном управлении на улице Кирова, 4.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, в медицинских учреждениях остаются пять пострадавших.

В рамках уголовных дел, возбужденных после пожара, было задержано семь человек, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.