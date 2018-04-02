Переменчивая погода с дождем и ветром ожидается в Петербурге и Ленобласти на неделе

02.04.18 13:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в течение недели будет определять чередование циклонов и антициклонов, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В Ленинградской области сухая погода будет преобладать в среду, субботу и ночь на воскресенье. В остальные дни ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от плюс 3-8 до плюс 8-13 градусов. Во вторник будет несколько холоднее: от минус 2 до плюс 3 градусов, особенно теплой погода будет в четверг, пятницу и воскресенье.

Ночью температуры будут колебаться от минус 3-8 градусов до 3-8 градусов тепла. Наиболее холодными ожидаются ночи в среду и субботу, самыми теплыми - в пятницу и воскресенье. Днем в четверг и ночью в субботу ожидается усиление северо-западного и западного ветра, скорость в порывах местами может достигать 15-18 м/с.

В Петербурге в наиболее теплые дни - четверг, пятницу и воскресенье максимальная температура воздуха будет достигать 7-12 градусов тепла, в остальные дни ожидается плюс 5-8 градусов, в субботу в прибрежных районах похолодает до плюс 2 градусов.

Ночные температуры будут колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, местами до плюс 7 градусов. В среду, субботу и в ночь на воскресенье осадки маловероятны, в остальное время ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем во вторник и ночью в субботу возможен сильный ветер.