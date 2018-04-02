Мастер-классы по рубке шашкой пройдут на казачьем фестивале в тюменском Ялуторовске

02.04.18 13:26

© РИА Новости. Алексей Павлишак

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль казачьей культуры состоится 14 апреля в Ялуторовске (Тюменская область), сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

В программе фестиваля, который состоится на Сретенской площади, - межрегиональный чемпионат по рубке шашкой "Казарла", в котором примут участие казаки со всей России.

В Ялуторовск приедет спортивный судья Федерации рубки шашкой "Казарла" Алексей Рухляда, являющийся рекордсменом по рубке шашкой в двух дисциплинах: удар на мощность и рубка бутылки назад, отмечается в сообщении.

А.Рухляда планирует провести мастер-классы для казаков и устроить показательные выступления.

Для гостей праздника будет открыто казачье подворье, где все желающие смогут поучаствовать в традиционных играх, побывать на выставке боевого оружия и казачьей одежды.

Здесь же на Сретенской площади ялуторовчане и гости города смогут станцевать массовую кадриль и послушать выступление казачьих творческих коллективов.