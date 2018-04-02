Алтайский губернатор потребовал контролировать процесс выдачи разрешений на строительство торговых центров

02.04.18 13:29

© РИА Новости. Алексей Никольский

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил проверить наличие у торговых центров неисполненных предписаний об устранении нарушений после трагедии в Кемерово, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"Проверки должны быть организованы так, чтобы они были эффективны. Не для отчетности, не для очередной галочки, а для того, чтобы по факту все нарушения были устранены и не допускались повторно. (...) Нужно проанализировать все неисполненные предписания, данные торговым организациям. Особое внимание инспекции следует обратить на процесс выдачи разрешений на строительство. Мы как-то снисходительно к этому относимся", - сказал губернатор на совещании краевого правительства.

Он отметил, что высотные здания, по сути, "вталкиваются" в плотную жилую застройку. При этом нормативы соотношения площади земельного участка и площади застройки разработаны для того, чтобы обеспечить безопасность людей - если нет подъезда, возможности разместить специальную технику и механизмы, то в случае пожара эвакуировать людей не удастся.

При этом глава региона отметил, что проверки торговых центров не должны препятствовать работе бизнеса и создавать неудобства посетителям.

"Мы должны работать оперативно и принимать исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнул А.Карлин.

Он сообщил, что в Барнауле отдельные торговые организации открыты в приспособленных производственных помещениях, при этом с трудом удается установить владельцев помещений.

На прошлой неделе проверка в крупнейшем торговом центре Сибири "Арене" в Барнауле, общей площадью 170 тыс. квадратных метров, обнаружила множество нарушений, в том числе закрытые эвакуационные выходы.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, в медицинских учреждениях остаются пять пострадавших.