Захламленные выходы и недействительные планы эвакуации обнаружили прокуроры в торговых центрах Екатеринбурга

02.04.18 13:33

© РИА Новости. Александр Кондратюк

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Екатеринбурга начала проверки в 26 торговых центрах города, в семи из них проверки окончены и выявлены существенные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в понедельник.

Так, в ТРЦ "Свердловск" на путях эвакуации находятся торговые киоски, в некоторых местах торгового центра не слышно пожарную сигнализацию, ширина эвакуационных выходов менее нормы, при отделке ТРЦ использованы горючие материалы.

В ТРЦ "Мегаполис", по данным пресс-службы, нет знаков путей эвакуации.

В детском центре "Планета игрек" после нажатия кнопки пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени - через полторы минуты. Кроме того, планы эвакуации висят не на видных местах, на входе-выходе нет знаков пожарной безопасности, нет стрелок, указывающих направление движения, заблокирована дверь на путях эвакуации.

В ТРЦ "Аида" и ТРЦ "Гулливер" также нет знаков путей эвакуации, ширина эвакуационных выходов меньше нормы, в пожарных коробах нет огнетушителей и пожарных рукавов, выходы захламлены, сделана перепланировка, нарушившая конструктивные элементы зданий.

В ТРЦ "Комсомолл" прокуроры также обнаружили захламленные пожарные выходы и закрытые эвакуационные двери. В ТРЦ не срабатывает сигнализация, при отделке использовались горючие материалы, а планы эвакуации не соответствуют действительности.

Отмечается, что наименьшее количество нарушений было выявлено в торгово-развлекательном центре "Радуга парк".

Проверки на данном направлении продолжаются. При этом на "горячую линию" прокуратуры города поступило 92 обращения по вопросам нарушения пожарной безопасности в ТРЦ.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что проверка в крупнейшем торговом центре Екатеринбурга "Гринвич" еще продолжается.