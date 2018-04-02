Глава Дагестана принял заявление об отставке министра здравоохранения республики

02.04.18 13:59

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Заявление об отставке руководителя Минздрава республики Дагестан принято врио главы республики Владимиром Васильевым в ходе рабочего совещания с участием руководителей органов власти, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Владимир Васильев принял заявление об отставке руководителя Минздрава республики Танки Ибрагимова", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что министр здравоохранения республики Дагестан Т.Ибрагимов написал заявление об отставке.

В начале февраля сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводили выемки документов, в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов, других правоохранительных структурах, включая городские и районные подразделения, о чем сообщал ряд местных СМИ.

Между тем сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана опроверг информацию об обысках в ведомстве.