Роскомнадзор ждет ответа "Телеграма" на свое уведомление 4 апреля

02.04.18 14:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Срок ответа на уведомление Роскомнадзора о необходимости предоставить ключи декодирования сообщений спецслужбам для мессенджера "Телеграм" истекает 4 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Роскомнадзор исходит из того, что установленный законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 15-дневный срок ответа на уведомление истекает в среду, 4 апреля", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент никакого ответа от "Телеграм" в адрес Роскомнадзора не поступало.