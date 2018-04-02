Вторая "карта" полигона "Ядрово" будет принимать только местный мусор, пообещал губернатор Подмосковья

02.04.18 14:18

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещает, что на вторую карту (новую часть) мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе будут поступать отходы только с близлежащих районов.

"На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов Московской области, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", - приводит слова А.Воробьева telegram-канал губернатора.

Он также отметил, что обязательным условием будет сделать мусоропереработку. "Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты", - добавил губернатор.

По словам А.Воробьева, владельцы полигона приступили к оплате контракта по очистным сооружениям. "Задача - сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат", - сказал глава Подмосковья.