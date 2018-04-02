|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.04.18 14:18
Вторая "карта" полигона "Ядрово" будет принимать только местный мусор, пообещал губернатор Подмосковья
"На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов Московской области, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", - приводит слова А.Воробьева telegram-канал губернатора.
Он также отметил, что обязательным условием будет сделать мусоропереработку. "Органика будет отделяться, владельцы полигонов должны будут заключить соответствующие контракты", - добавил губернатор.
По словам А.Воробьева, владельцы полигона приступили к оплате контракта по очистным сооружениям. "Задача - сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат", - сказал глава Подмосковья.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket