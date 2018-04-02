Более 50 млн рублей похищено в университете Тюмени при закупке оборудования

02.04.18 14:18

© РИА Новости. Вадим Жернов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело по факту многомиллионных хищений в одном из вузов Тюмени, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратура.

"Тюменский государственный нефтегазовый университет (ныне - Тюменский индустриальный университет) в августе 2015 года заключил с одной из фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 млн рублей. Двигатели в университет не были поставлены, а деньги были похищены", - отмечается в сообщении.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Прокуратура добавляет, что расследование ведется "пока в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета".

Винтовые забойные двигатели предназначены для бурения глубоких вертикальных, наклонно направленных и горизонтальных скважин.