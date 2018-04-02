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02.04.18 14:47

Бригада врачей ФМБА с экспресс-лабораторией прибыла в Ингушетию для обследования жителей

© РИА Новости. Кирилл Каллиникоа
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства России во главе с его руководителем Владимиром Уйбой начал прием пациентов в центральной районной больнице Малгобека, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава Ингушетии.

"Первым пунктом поездки сводного медотряда ФМБА России стал Малгобек. Со 2 апреля там начали прием пациентов ведущие специалисты Федерального медико-биологического агентства, в том числе кардиологи, неврологи, педиатры, окулисты, анестезиологи, врачи УЗИ. ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, каждому предоставлена возможность пройти комплексное обследование и лечение совершенно бесплатно. Согласно графику специалисты ФМБА совместно с ингушскими коллегами будут работать в республике до 25 апреля.

Мобильный комплекс медико-биологического агентства включает в себя несколько специализированных автомобилей.

В составе сводного медицинского отряда работает экспресс-лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием (результаты анализов предоставляются менее чем через час с момента забора крови) и лаборатория лучевой диагностики, где все желающие могут пройти флюорографическое исследование, маммографию и УЗИ.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, главная задача бригады - максимально охватить население.

"Все должны понимать, что мы здесь работаем не день и не два. Мы будем работать до самого конца, пока не проконсультируем самого последнего посетителя. Наш график гибкий, благодаря чему мы сможем смещать сроки переходов из одного населенного пункта в другой", - сказал В.Уйба.

По данным Минздрава, специалисты ФМБА будут оказывать помощь лечебным учреждениям региона в кампании по диспансеризации, вакцинации населения.

Основные усилия медиков будут направлены на первичную выявляемость заболеваний. В сводный отряд входят 60 специалистов узкого профиля. За время пребывания они намерены посетить все районы республики. Для этого разработан график работы по селам и городам. Комплексные мероприятия проводятся для выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения.

Совместная работа ингушских медиков и специалистов ФМБА будет проводиться в рамках договоренности, достигнутой между главой региона Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Федерального медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой.

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