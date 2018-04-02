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02.04.18 15:06

Мэр Москвы обсудил с детскими писателями развитие городской библиотечной сети

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы продолжат модернизировать и совершенствовать городские библиотеки так, чтобы они отвечали запросам современного читателя, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник, в день, когда во всем мире отмечается День детской книги, мэр посетил обновлённую библиотеку-медиацентр №67 на Аргуновской улице в Останкинском районе, где встретился с детскими писателями столицы.

"Мы будем работать над библиотеками, чтобы они были красивыми, современными, интересными, вмещали не только классические привычные формы работы, но и новые - общение, посидеть с друзьями, попить чашку кофе, зайти в электронную библиотеку. Так что мы будем обязательно развивать московские библиотеки, чтобы у нас были хорошие площадки для распространения, возможно, в первую очередь, детских книг", - сказал С.Собянин на встрече.

Мэр подчеркнул, что, несмотря на популярность электронных книг, печатные бумажные издания по-прежнему остаются востребованными среди столичных читателей. По его словам, объем книгопродаж в Москве огромен и не только не уменьшается, но продолжает увеличиваться.

"Количество людей, которые приходят в наши библиотеки, исчисляется миллионами. Почти каждый шестой москвич является постоянным посетителем московских библиотек", - добавил мэр.

С.Собянин также поздравил писателей, москвичей с праздником Детской книги.

"У нас много замечательных книг, созданных в дореволюционное время, много советских замечательных книг, но времена меняются, и очень здорово, что вы пишете, создаёте современные произведения, которые востребованы молодыми москвичами и от их имени я говорю вам: "спасибо", - отметил мэр.

Библиотека №67 была основана в 1932 году, тогда она располагалась в деревянном здании на Новомосковской улице. На Аргуновскую улицу она переехала в 1972 году. Фонд библиотеки включает свыше 34,6 тысяч документов.

В 2014-2016 годах в помещении библиотеки были выполнены работы по капитальному ремонту, включая перепланировку, закупку новой мебели и техники, замену вентиляции и освещения. В результате ремонта библиотека стала современным медиацентром, комфортным городскими пространством для общения и занятий творчеством. Сейчас в двухэтажном здании библиотеки расположены зона для чтения, конференц-зал, дискуссионная площадка для проведения "круглых столов", детская игровая и лаунж-зона, а также коворкинг. Для читателей организовано 11 рабочих мест с компьютерами.

В библиотеке внедрена технология идентификации книжного фонда и читательских билетов (RFID), теперь читатели могут получить книгу по штрих-коду единого читательского билета Северо-восточного административного округа.

Библиотечная сеть Москвы насчитывает 440 адресов, объединённых в 20 учреждений, совокупный фонд составляет 19,7 млн книг. По данным мэрии, популярность столичных библиотек достигла 10 млн посещений в год.

В 2018 году власти планируют комплексную модернизацию ещё 10 городских библиотек. Приоритетными направлениями в сфере библиотечной сети являются внедрение единого читательского билета, внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы, создание электронного каталога книжного фонда библиотек Москвы.

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