Внеплановые каникулы в вузах и школах Саратова продлены еще на неделю

02.04.18 15:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Саратовской области еще на неделю продлило внеплановые каникулы в школах и вузах Саратова, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

Каникулы продлены до 9 апреля включительно "с целью стабилизации эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в общеобразовательных учреждениях Саратова, высших учебных заведениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования города", говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о закрытии на карантин по 2 апреля всех школ, вузов и техникумов города.