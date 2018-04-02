Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог почти на 80%

02.04.18 15:30

© РИА Новости. Денис Гудков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Карелии превысила уровень эпидемического порога на 77%, зарегистрировано свыше 9 тыс. случаев, сообщает пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

"Среди всего населения по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,2%", - говорится в сообщении.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога среди всего населения на 63,2%. Зарегистрировано почти 5 тыс. случаев.

Как отмечает пресс-служба, при проведении мониторинга выделяются вирусы гриппа А (H1N1) pdm2009, гриппа В и прочие респираторные вирусы (RS-вирусы, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, коронавирусы).