В Москве восстанавливают популяцию соколов-сапсанов

02.04.18 15:39

© РИА Новости. Лулишов Соломон

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве выпустят на волю птенцов соколов-сапсанов, выведенных в гнездах на главном здании МГУ и в Русском соколином центре, сообщил "Интерфаксу" замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов.

"К началу лета планируется новый выпуск птенцов соколов-сапсанов. Птицы откладывают яйца в живой природе, в частности на здании МГУ есть гнездо, где гнездится сапсан. Точно также примерно в это же время появляются птенцы в Русском соколином центре. Когда они окрепнут, примерно к началу лета, они будут выпущены", - сказал И.Давыдов.

Он отметил, что в апреле-мае в Москву вернутся птенцы, выпущенные в природу в прошлом году. Тогда были выпущены 15 птенцов с трех площадок - Московского Кремля, резиденции патриарха в районе Новопеределкино и усадьбы "Знаменское-Садки" (здание ВНИИ "Экология").