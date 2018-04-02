Война дипломатов: РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Питере
  
Перспективный регион: одной из главных тем КЭФ-2018 станет развитие Сибири до 2024 года
   
После Тулеева: врио главы Кемеровской области назначен Сергей Цивилев
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
25.01.18   14:28

06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Главные события
02.04.18 15:40

Прокуратура требует закрыть ряд кинотеатров в крупных ТРЦ Тулы из-за нарушений противопожарной безопасности

© РИА Новости. Александр Кондратюк
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тульской области направила в суды исковые заявления о прекращении деятельности кинотеатров в ряде крупных торгово-развлекательных центров в Туле из-за нарушений правил противопожарной безопасности, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, на прошлой неделе было проверено 160 торговых и торгово-развлекательных объектов, 36 объектов культуры и спорта. Основные нарушения - противопожарная сигнализация смонтирована с нарушениями требований законодательства, подвальные помещения захламлены, пути эвакуации отделаны горючими материалами, отсутствуют противопожарные двери, низкий звуковой уровень системы оповещения при пожаре.

"В целях устранения нарушений внесено 62 представления, в суды направлено 5 исков, за нарушение требований законодательства о пожарной безопасности возбуждено 36 дел об административном правонарушении", - отметила Л.Кузнецова.

В облпрокуратуре отмечают, что больше всего нарушений выявлено в крупных торгово-развлекательных центрах. Так, при проверке ТРЦ "Макси", площадь которого составляет более 50 тыс. кв. метров, нарушения в первую очередь были выявлены в кинотеатре "Синема парк", где не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей. В детско-развлекательном помещении "Тропики" система противопожарной защиты отсутствует.

В торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" отсутствуют вывод сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, громкость звукового сигнала оповещения и управления эвакуацией в кинозалах ниже установленной. Двери эвакуационных выходов из залов кинотеатра "Киносити" имеют запоры, которые открываются ключом. Кроме того, детская площадка в ТРЦ также не имеет сертификатов на отделочные материалы и оборудование.

"Выявленные нарушения закона не обеспечивают необходимый уровень безопасности при эксплуатации кинозалов, в связи с чем прокурором Тулы в суды направлены исковые заявления о приостановке деятельности кинозалов в торговых комплексах. Кроме того, суд рассмотрит иск о приостановлении деятельности ТЦ "Универмаг", - сказала Л.Кузнецова.

"Прокуратурой области открыта "горячая линия" для обращений граждан о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности. За пять дней работы на телефон "горячей линии" и в интернет-приемную прокуратуры поступило свыше 20 обращений жителей региона, в которых сообщается о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в торговых центрах, образовательных организациях, кафе, многоквартирных жилых домах. По поручению прокурора области по всем обращениям организованы проверки", - добавила представитель облпрокуратуры.

Как сообщалось, после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина проходят комплексные проверки торговых центров, учреждений культуры и спорта, мест массового скопления людей по противопожарной безопасности.

Всего в Тульской области работают порядка 100 крупных торговых центров.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.04.18 15:39
В Москве восстанавливают популяцию соколов-сапсанов
.
  02.04.18 15:06
Мэр Москвы обсудил с детскими писателями развитие городской библиотечной сети
.
  02.04.18 14:50
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве в ближайшие часы
.
  02.04.18 10:08
Свыше 31 тыс. элементов навигации обновят в столичной подземке к ЧМ по футболу
.
  02.04.18 08:33
Более 3,5 млн куличей изготовят в Москве к Пасхе
.
  30.03.18 16:14
Два десятка школ и детсадов строятся в "новой" Москве
.
  30.03.18 15:46
Почти 120 тыс. москвичей переселят за пять лет по программе реновации
.
  30.03.18 15:05
Поезд "Малый театр" запустили в московском метро
.
  30.03.18 13:36
Режим работы станции метро "Комсомольская"-кольцевая изменится с понедельника
.
  30.03.18 13:16
За 6 лет в Новой Москве построены десятки школ, детсадов и поликлиник


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket