Прокуратура требует закрыть ряд кинотеатров в крупных ТРЦ Тулы из-за нарушений противопожарной безопасности

02.04.18 15:40

© РИА Новости. Александр Кондратюк

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тульской области направила в суды исковые заявления о прекращении деятельности кинотеатров в ряде крупных торгово-развлекательных центров в Туле из-за нарушений правил противопожарной безопасности, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

По ее словам, на прошлой неделе было проверено 160 торговых и торгово-развлекательных объектов, 36 объектов культуры и спорта. Основные нарушения - противопожарная сигнализация смонтирована с нарушениями требований законодательства, подвальные помещения захламлены, пути эвакуации отделаны горючими материалами, отсутствуют противопожарные двери, низкий звуковой уровень системы оповещения при пожаре.

"В целях устранения нарушений внесено 62 представления, в суды направлено 5 исков, за нарушение требований законодательства о пожарной безопасности возбуждено 36 дел об административном правонарушении", - отметила Л.Кузнецова.

В облпрокуратуре отмечают, что больше всего нарушений выявлено в крупных торгово-развлекательных центрах. Так, при проверке ТРЦ "Макси", площадь которого составляет более 50 тыс. кв. метров, нарушения в первую очередь были выявлены в кинотеатре "Синема парк", где не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей. В детско-развлекательном помещении "Тропики" система противопожарной защиты отсутствует.

В торгово-развлекательном центре "Гостиный двор" отсутствуют вывод сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны, громкость звукового сигнала оповещения и управления эвакуацией в кинозалах ниже установленной. Двери эвакуационных выходов из залов кинотеатра "Киносити" имеют запоры, которые открываются ключом. Кроме того, детская площадка в ТРЦ также не имеет сертификатов на отделочные материалы и оборудование.

"Выявленные нарушения закона не обеспечивают необходимый уровень безопасности при эксплуатации кинозалов, в связи с чем прокурором Тулы в суды направлены исковые заявления о приостановке деятельности кинозалов в торговых комплексах. Кроме того, суд рассмотрит иск о приостановлении деятельности ТЦ "Универмаг", - сказала Л.Кузнецова.

"Прокуратурой области открыта "горячая линия" для обращений граждан о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности. За пять дней работы на телефон "горячей линии" и в интернет-приемную прокуратуры поступило свыше 20 обращений жителей региона, в которых сообщается о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в торговых центрах, образовательных организациях, кафе, многоквартирных жилых домах. По поручению прокурора области по всем обращениям организованы проверки", - добавила представитель облпрокуратуры.

Как сообщалось, после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина проходят комплексные проверки торговых центров, учреждений культуры и спорта, мест массового скопления людей по противопожарной безопасности.

Всего в Тульской области работают порядка 100 крупных торговых центров.