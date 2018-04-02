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02.04.18 16:06
МЧС передало в СКР всю документацию о действиях пожарных в сгоревшей "Зимней вишне"
"Вся эта документация о действиях пожарных передана в Следственный комитет", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Представитель МЧС пояснил, что речь идет обо всех действиях, начиная с поступления сигнала о пожаре в Единую дежурную диспетчерскую службу, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее, которые заносятся в специальный журнал.
В ведомстве отметили, что на данный момент МЧС восстановило полную хронологию первоначальных действий пожарных подразделений в загоревшемся ТЦ, согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04 (по местному времени), уже в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать видеозапись действий пожарных, появившуюся в интернете, где видно, как прибывает пожарная техника, в МЧС рассказали, что на этом видео запечатлено прибытие очередного пожарного автомобиля, который прибыл на усиление, в 16:15.
"До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных - семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу. С 16:09 происходило наращивание сил и средств, формировались звенья газодымозащитной службы, которые были ориентированы на спасение людей на четвертом этаже", - утверждает представитель МЧС.
По его словам, первое прибывшее отделение в обзор камеры попасть не могло. "Оно встало недалеко от угла "Зимней вишни", так как из-за парковки машина не могла подъехать и припарковаться там, пожарные бежали к зданию в полной экипировке", - пояснили в МЧС.
Как заявил представитель чрезвычайного ведомства, и на видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, что когда в 16:15 подъезжает пожарная техника, там уже стоит пожарный автомобиль, а ко входу бегут трое пожарных в экипировке, это было еще одно звено газодымозащитной службы в подкрепление тем, кто уже работал в здании.
"Первоначально работы велись с центрального входа и с западной стороны торгового центра, созданы два боевых участка. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности, что подразумевает наращивание группировки", - сказал представитель МЧС.
Он добавил, что на место были стянуты силы пожарных всего города. Всего в тушении пожара было задействовано более 840 человека и около 200 единиц техники.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с поступившими обращениями от родственников погибших Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе. Он поручил следователям тщательным образом проанализировать всю информацию, поступившую от родственников погибших и пострадавших, в частности претензии к работе экстренных служб при пожаре.
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