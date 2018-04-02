Петербург в апреле станет мировой столицей джаза

02.04.18 16:16

© РИА Новости. Евгения Новоженина

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что джаз в России "любим и востребован", в конце апреля Санкт-Петербург станет мировой столицей джаза в рамках международного дня этого музыкального искусства.

"30 апреля Санкт-Петербург станет всемирной столицей джаза в рамках международного дня джаза. Праздник, который отмечается в крупных мегаполисах мира. Для всей нашей страны это важное культурное мероприятие. Сейчас к нам приезжают джазмены со всего мира, наши музыканты очень востребованы. Надеемся, новое событие станет ещё более ярким и масштабным, джаз в нашей стране любим и востребован", - сказал журналистам министр культуры Владимир Мединский в понедельник.

С 28 по 30 апреля петербуржцев и гостей города ждут общедоступные концерты, лекции, мастер-классы, дискуссии о джазовом искусстве. Также заявлены тематические киносеансы, экспозиции. Площадками станут Эрмитаж, Филармония джазовой музыки, "Мариинский-2", сообщили организаторы.

Вход на все мероприятия будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте.