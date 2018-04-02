Закрыты все ледовые переправы в Кировской области

02.04.18 16:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Проезд по всем ледовым переправам Кировской области запрещен со 2 апреля, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В общей сложности, в течение зимы в Кировской области действовали семь ледовых переправ через реку Вятку. Три из них были закрыты на прошлой неделе, еще четыре - в понедельник.

"Сейчас в местах ледовых переправ выставлены знаки, запрещающие выезд и выход на лед. Кроме того, на въездах оборудованы заграждения из снега и деревянных конструкций", - говорится в сообщении.