Каспийскую флотилию могли перебазировать в Дагестан по техническим причинам

02.04.18 17:29

© РИА Новости. Денис Абрамов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Решение перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Дагестан (Каспийск) может быть связано с техническими факторами - там удобнее базировать корабли, заявил "Интерфаксу" в понедельник экс-начальник российского Генштаба генерал армии Юрий Балуевский.

"Я не вижу никакой особой подоплеки. Географически это один и тот же регион - Каспийское море. Что касается места дислокации, значит, в Каспийске технически более благоприятные условия", - сказал он.

"Зона применения остается прежней - Каспийское море", - сказал Ю.Балуевский.

Экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов сказал "Интерфаксу" в понедельник, что решение перебазировать Каспийскую флотилию в Дагестан не связано с новыми внешними угрозами.

"У нас там и противников нет. Со всеми прикаспийскими государствами у нас складываются дружеские отношения", - сказал адмирал.

"Может быть, это внутригосударственный маневр, направленный на обеспечение большей надежности ситуации в Дагестане", - отметил В.Комоедов.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск. По его словам, в Каспийске разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье.

Перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан повысит её оперативные возможности, заявил "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"У нас на Каспии будет мощный кулак. Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий", - сказал В.Кравченко, отметив, что в составе флотилии есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" большой дальности.

По словам В.Кравченко, в Каспийске в настоящее время дислоцирована часть сил флотилии. После работ по углублению дна и развития инфраструктуры в Каспийск будут переведены корабли из Астрахани и Махачкалы.

"Что такое Астрахань? Это Волга, которая замерзает на пять месяцев. Чтобы корабли вышли в Каспийское море, надо пробивать лед. В Махачкале корабли занимают часть причального фронта торгового порта. В Каспийске проведут углубление дна, и это действительно хорошее место для базирования большой группировки кораблей", - сказал адмирал.

"На создание всей необходимой инфраструктуры в Каспийске может уйти до трех-пяти лет", - сказал В.Кравченко.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом РФ составляет морскую компоненту Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".