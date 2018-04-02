Электронные визы для посещения Дальнего Востока с августа 2017 года получили более 10,5 тыс. иностранцев

02.04.18 17:30

© РИА Новости. Илья Питалев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - С августа прошлого года выдано более 10,5 тыс. электронных виз для посещения российского Дальнего Востока, из которых более половины приходится на граждан Китая и чуть менее четверти на граждан Японии, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"На Дальнем Востоке выдано более 10 тысяч 655 электронных виз. Причем свыше 4 тысяч выдано с начала года. Иностранные инвесторы и туристы могут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и приехать в Приморский край, на Камчатку и Сахалин", - заявил в понедельник А.Галушка, которого цитирует пресс-служба министерства.

По его словам, в числе лидеров на получение электронной визы остаются Китай (более 6,6 тысяч выданных виз) и Япония (более 2,7 тысяч виз).

В министерстве отметили, что подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

В настоящее время закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты Дальнего Востока находится на рассмотрении в Госдуме.

Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенные пункты воздушных гаваней. Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Проведения).

В соответствии с законопроектом, перечень воздушных пунктов пропуска, на которые будет распространён упрощённый порядок въезда, будет определять правительство России. Принятое решение позволит увеличить туристический поток в Дальневосточный регион, повысит его инвестиционную привлекательность, привлечёт потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.

"То есть вскоре иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прилететь в любой дальневосточный регион", - отмечает А.Галушка.