Основной период ЕГЭ не будут переносить

02.04.18 17:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опровергает перенос основной кампании единых государственных экзаменов в этом году.

"Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам", - заявил в понедельник замглавы Минобрнауки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитирует в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля в соответствии с приказом Минобрнауки России. Основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня - 30 мая, математике профильного уровня - 1 июня, русскому языку - 6 июня, подчеркнули в Рособрнадзоре.

В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что информация о якобы планирующемся переносе сроков основного периода ЕГЭ ранее появилась в популярных социальных сетях и некоторых региональных СМИ.

"Это не имеет никакого отношения к действительности", - отметили в пресс-службе.