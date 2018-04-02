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02.04.18 17:32
Основной период ЕГЭ не будут переносить
"Все экзамены основного периода пройдут в установленные сроки, необходимости в их переносе нет. В регионах и на федеральном уровне продолжается плановая подготовка к основному периоду ЕГЭ этого года. Выпускники также могут продолжать спокойно готовиться к экзаменам", - заявил в понедельник замглавы Минобрнауки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитирует в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля в соответствии с приказом Минобрнауки России. Основной срок сдачи ЕГЭ по математике базового уровня - 30 мая, математике профильного уровня - 1 июня, русскому языку - 6 июня, подчеркнули в Рособрнадзоре.
В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что информация о якобы планирующемся переносе сроков основного периода ЕГЭ ранее появилась в популярных социальных сетях и некоторых региональных СМИ.
"Это не имеет никакого отношения к действительности", - отметили в пресс-службе.
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