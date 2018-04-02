РФ отзывает ранее выданные разрешения на полеты таджикских авиакомпаний по нескольким направлениям в РФ

02.04.18 18:23

© РИА Новости. Максим Блинов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия с 5 апреля отзывает ранее выданные разрешения на выполнение авиакомпаниями "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр" полетов по маршрутам: Новосибирск - Худжанд и Новосибирск - Душанбе, а также по маршруту Москва - Душанбе (5 частот авиакомпании "Таджик Эйр" и 4 частоты "Сомон Эйр"), сообщил Минтранс РФ.

Как отмечают в министерстве, данное решение было принято в связи с тем, что таджикская сторона "не только не подтвердила заявки российского перевозчика на выполнение полетов в Таджикистан, не дала своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве", но и отозвала ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов.

Так, таджикские авиавласти отозвали разрешения на полеты по маршрутам Екатеринбург - Душанбе, Новосибирск - Душанбе, Иркутск - Душанбе, Краснодар - Душанбе, Красноярск - Душанбе, Санкт-Петербург - Душанбе, Самара - Душанбе, Санкт-Петербург - Худжанд, Новосибирск - Худжанд, Сургут - Худжанд, Самара - Худжанд.

"Минтранс России вновь предлагает провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве ввиду того, что последняя встреча состоялась в г. Душанбе, до 5 апреля 2018 г.", - отмечают в министерстве, подчеркивая при этом, что российская сторона "последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на подтверждение заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам, что позволило бы воздержаться от принятия каких-либо ответных действий в отношении таджикской стороны".