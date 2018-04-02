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03.04.18 08:06
Установлены члены радикальной исламистской группировки, причастные к теракту в Петербурге
"Удалось установить всю цепочку лиц, причастных к этому преступлению, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".
По ее словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.
"Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", - сказала С.Петренко.
Она отметила, что "именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы".
Представитель СК не назвала имен, других персональных данных арестованных и наименования террористической организации, в которой те состояли, отметив, что уголовное дело находится в завершающей стадии.
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