Установлены члены радикальной исламистской группировки, причастные к теракту в Петербурге

03.04.18 08:06

© РИА Новости. ФСБ РФ

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Члены одной из исламистских группировок обвиняются в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля прошлого года, арестовано 11 человек, в их числе заказчик, организатор и исполнители, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Удалось установить всю цепочку лиц, причастных к этому преступлению, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.

"Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители теракта не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что "именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволили в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы".

Представитель СК не назвала имен, других персональных данных арестованных и наименования террористической организации, в которой те состояли, отметив, что уголовное дело находится в завершающей стадии.