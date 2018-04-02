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03.04.18 08:11
Метель парализовала движение на федеральных автотрассах в Якутии
Также из-за пурги закрыт альтернативный проезд по автозимнику со стороны Намского улуса до поселка Сангар. В Центральной и Южной Якутии федеральные и региональные дороги заметает снегом. Дорожники пытаются наладить транспортное сообщение.
"Сейчас сложная ситуация складывается на отдельных участках автодороги "Кобяй" - от Сангар до федеральной дороги "Вилюй", - цитируются в сообщении слова замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергея Владимирова.
Отмечается, что по просьбе администрации Кобяйского района все силы брошены на восстановление транспортного сообщения от райцентра до автотрассы "Вилюй", поскольку на этом пути завязано большинство населенных пунктов. В северных и арктических районах ситуация находится под контролем.
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