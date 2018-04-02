Сахалин и Камчатка показали прирост населения более чем на 3 тыс. человек в 2017 году

03.04.18 08:14

© РИА Новости. Павел Львов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Два региона Дальнего Востока в 2017 году показали прирост населения в несколько тысяч человек, сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Сахалинская область и Камчатский край показали миграционный прирост более чем в 3 тыс. человек" - сказал С.Качаев в ходе конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".

По его словам, устойчивый естественный прирост населения в прошлом году также показала Якутия.