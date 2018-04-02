|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.18 08:26
Более двадцати лесных пожаров возникли за сутки в лесах Дальнего Востока
"За минувшие сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 3166 га. Практически вся она пришлась на Приморский край - 1641 га и Амурскую область - 1410 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки возник 21 новый лесной пожар. С учетом ранее возникших возгораний в лесах округа тушили 34 пожара. Из них 15 - в Амурской области, десять - в Приморье, девять - в Еврейской автономной области (ЕАО).
Огонь полыхал и на заповедных территориях - в Хинганском (Амурская область) и Ханкайском заповедниках (Приморье), а также в заповеднике Бастак (ЕАО). Пожар в Ханкайском заповеднике потушен.
В борьбе с огнем в лесах задействован 391 человек, в распоряжении которых 73 единицы наземной техники, воздушное судно.
С начала пожароопасного периода в ДФО зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 10,5 тыс. га.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket