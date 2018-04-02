Более двадцати лесных пожаров возникли за сутки в лесах Дальнего Востока

03.04.18 08:26

© РИА Новости. Василий Батанов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Лесопожарные службы за сутки потушили 16 из 34 пожаров на Дальнем Востоке, сообщает во вторник пресс-служба департамента лесного хозяйство по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"За минувшие сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 3166 га. Практически вся она пришлась на Приморский край - 1641 га и Амурскую область - 1410 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки возник 21 новый лесной пожар. С учетом ранее возникших возгораний в лесах округа тушили 34 пожара. Из них 15 - в Амурской области, десять - в Приморье, девять - в Еврейской автономной области (ЕАО).

Огонь полыхал и на заповедных территориях - в Хинганском (Амурская область) и Ханкайском заповедниках (Приморье), а также в заповеднике Бастак (ЕАО). Пожар в Ханкайском заповеднике потушен.

В борьбе с огнем в лесах задействован 391 человек, в распоряжении которых 73 единицы наземной техники, воздушное судно.

С начала пожароопасного периода в ДФО зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 10,5 тыс. га.