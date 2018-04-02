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03.04.18 08:34

Предполагаемые наркоторговцы предстанут перед судом в Новосибирске

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Новосибирские полицейские завершили расследование уголовных дел в отношении предполагаемых организатора и участников организованной группы, обвиняемых в наркоторговле и легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

По версии следствия, в конце 2015 года 30-летний житель Новосибирска создал группу, в которую вошли двое мужчин и три женщины в возрасте от 24 лет до 31 года.

Организатор приобретал у поставщика оптовую партию наркотического средства через тайник-закладку, после чего вместе с 30-летней соучастницей доставлял запрещенное вещество по месту ее жительства в Железнодорожном районе Новосибирска.

Чтобы увеличить массу товара, обвиняемая смешивала наркотики с листьями мяты, расфасовывала по полимерным пакетам, после чего вместе с организатором сооружала тайники-закладки, говорится в сообщении.

Информацию о местонахождении тайников 29-летняя участница группы, выполнявшая роль оператора, передавала курьерам, которые забирали наркотики и сооружали "закладки" в новых местах.

После этого оператор принимала заказы, сообщала клиентам о местах "закладок" и получала от них оплату на электронный кошелек.

Полицейские задержали участников группы 21 декабря 2016 года. В ходе обысков полицейские изъяли из незаконного оборота более 2,5 кг наркотического средства синтетического происхождения, говорится в сообщении.

Кроме того, обнаружены и изъяты банковские карты, сим-карты различных сотовых операторов, мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-накопители, электронные весы, упаковочный материал, ложки и перчатки.

Следователем установлено, что участниками группы было получено преступным путем, а затем легализовано 27 млн рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства в сумме более 560 тыс. рублей и $120, две квартиры, долю в квартире и автомобиль, принадлежащие обвиняемым.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

В настоящее время уголовные дела с обвинительными заключениями, утвержденными прокурором, направлены в суд для рассмотрения по существу.

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