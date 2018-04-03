В Сибири в зону подтопления могут попасть 174 тыс. человек

03.04.18 10:38

© РИА Новости. Денис Абрамов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Паводковая ситуация в Сибири прогнозируется достаточно серьезной, заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло на совещании во вторник.

"По уточненным прогнозам, в зону возможного подтопления в Сибири попадает 626 населенных пунктов, в которых проживает 174 тыс. человек", - сказал он.

В частности, сложной остается ситуация в Алтайском крае.

"Никогда раньше жителей Алтайского края не беспокоила река Песчанка", - отметил он, добавив, что в этом регионе разрушено несколько мостов.

Полпред подчеркнул, что прогнозы, основанные на сочетании промерзшего грунта и обильных осадков, в настоящее время оправдывается, а то обстоятельство, что наступившее похолодание несколько сгладило остроту ситуации, не дает оснований для успокоения.

Он также подчеркнул, что правоохранительным органам необходимо обеспечить охрану общественного порядка, своевременное и точное информирование жителей, предотвращать мародерство в пострадавших населенных пунктах.