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03.04.18 10:38
В Сибири в зону подтопления могут попасть 174 тыс. человек
"По уточненным прогнозам, в зону возможного подтопления в Сибири попадает 626 населенных пунктов, в которых проживает 174 тыс. человек", - сказал он.
В частности, сложной остается ситуация в Алтайском крае.
"Никогда раньше жителей Алтайского края не беспокоила река Песчанка", - отметил он, добавив, что в этом регионе разрушено несколько мостов.
Полпред подчеркнул, что прогнозы, основанные на сочетании промерзшего грунта и обильных осадков, в настоящее время оправдывается, а то обстоятельство, что наступившее похолодание несколько сгладило остроту ситуации, не дает оснований для успокоения.
Он также подчеркнул, что правоохранительным органам необходимо обеспечить охрану общественного порядка, своевременное и точное информирование жителей, предотвращать мародерство в пострадавших населенных пунктах.
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