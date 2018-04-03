Замыкание могло произойти в батутном зале кемеровского ТЦ из-за свисающих электропроводов

03.04.18 10:46

© РИА Новости. Денис Абрамов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Высоковольтные провода, проложенные в нарушение правил пожарной безопасности через зрительные залы и детские комнаты торгового центра в Кемерово, могли стать источником пожара, унесшего жизни 64 человек, сообщили в Следственном комитете.

"Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал", - говорится в видеоролике на YouTube-канале СК.

В нем отмечается, что по данным очевидцев, в батутном центре, где возник пожар, пучок электрических проводов "свисал практически над ванной с мягкими кубиками и в нем могло произойти короткое замыкание".