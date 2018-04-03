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03.04.18 10:49
Турпоток в Крым в I квартале вырос почти на 11%
Меньше половины - 126,2 тыс. человек - составили организованные туристы. "Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года - 23%, в марте - 25%", - отмечается в материалах Минтуризма Крыма.
Как и прежде, большинство курортников выбрали для отдыха южный берег Крыма - 52,9% от общего турпотока. Западное побережье предпочли 19,3% отдыхающих, восточное - 7,2%, в других регионах Крыма остановились 20,6%.
Как сообщалось, турпоток в Крым сократился в 2017 году, по данным властей региона, на 3% - до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона.
Ростуризм ожидает, что в 2018 году Крым преодолеет планку в 6 млн туристов, в том числе за счет развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, в мае будет запущено движение легковых автомобилей и автобусов по мосту через Керченский пролив, который соединит полуостров с материковой частью России.
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