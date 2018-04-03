Турпоток в Крым в I квартале вырос почти на 11%

03.04.18 10:49

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Порядка 269,5 тыс. туристов отдохнули в Крыму в январе-марте текущего года, это на 10,7% превышает показатели такого же периода годом ранее, сообщает министерство курортов и туризма региона.

Меньше половины - 126,2 тыс. человек - составили организованные туристы. "Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года - 23%, в марте - 25%", - отмечается в материалах Минтуризма Крыма.

Как и прежде, большинство курортников выбрали для отдыха южный берег Крыма - 52,9% от общего турпотока. Западное побережье предпочли 19,3% отдыхающих, восточное - 7,2%, в других регионах Крыма остановились 20,6%.

Как сообщалось, турпоток в Крым сократился в 2017 году, по данным властей региона, на 3% - до 5,4 млн человек на фоне открытия Турции и холодной погоды на полуострове в начале курортного сезона.

Ростуризм ожидает, что в 2018 году Крым преодолеет планку в 6 млн туристов, в том числе за счет развития транспортной инфраструктуры региона. В частности, в мае будет запущено движение легковых автомобилей и автобусов по мосту через Керченский пролив, который соединит полуостров с материковой частью России.