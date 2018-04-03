Башкирия в ближайшие 2,5 года планирует направить до 14 млрд руб на создание сети медучреждений

03.04.18 10:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии планирует в течение 2,5 лет направить на развитие в регионе сети медицинских учреждений около 13-14 млрд рублей, сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов журналистам во вторник.

"Мы начинаем новую программу по строительству объектов. (...) Стройки - значимые, большие. Они потребуют порядка 13-14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года", - сказал он.

Глава региона пояснил, что программа включает в себя более 10 объектов. Речь идет, в частности, о строительстве новых корпусов в Республиканском онкологическом диспансере, кардиоцентре, двух детских поликлиник в городах Дюртюли и Туймазы, хирургических корпусов в Октябрьском и Учалах, новых поликлиник в Республиканской больнице им.Куватова и в Бирске, а также о ряде других объектов.

Источником финансирования строительства медицинских учреждений, как сообщалось, станут поступления от "Башнефти", перечисленные НК в виде налога на прибыль от 100 млрд рублей, выплаченных АФК "Система" в рамках мирового соглашения.