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03.04.18 10:56
Ройзман не будет участвовать в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга
"Я, конечно, ни в каких конкурсах участвовать не буду, потому что это не избрание, это назначение. Я могу признавать над собой власть своих избирателей. Но чью-то власть над собой признавать я просто не хочу, я в этой системе не жил, у меня никогда не было начальников, и я не обладаю теми качествами, которыми должен обладать назначенец", - сообщил Е.Ройзман агентству "Интерфакс-Урал" во вторник.
По его словам, город не собирается сдаваться после принятия закона об отмене выборов мэра.
"Никто сдаваться не собирается, потому что это задело всех. И на вчерашнем многотысячном митинге это видели все. И, конечно, сдаваться никто не будет, и все равно город как-то будет бороться за свои права", - заявил Е.Ройзман.
Вместе с тем он сообщил журналистам в Заксобрании региона, что его никто не назначит главой города. "Меня никогда в жизни никто не назначит, я же трезвый человек, я это все понимаю. Я это вообще не рассматриваю", - подчеркнул он.
Е.Ройзман добавил, что у него нет четких планов насчет дальнейших действий. "Совершенно точно буду востребован. У меня нет пока никаких готовых решений. Я смотрю, как будут развиваться события. Я буду их как-то формировать. Посмотрим, как на это влиять", - отметил он.
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