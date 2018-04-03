Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге идет на спад

03.04.18 11:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге на минувшей неделе значительно сократилось количество заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора во вторник, с 26 марта по 1 апреля (на 13-й неделе) в городе эпидпорог среди совокупного населения был превышен на 23,7%, среди взрослого населения - на 37,1%.

Число госпитализированных больных составило от 173 до 217 человек в день, среди них - более 50% детей. Грипп на прошедшей неделе был обнаружен в 80% исследованных проб, добавляют в ведомстве.

Как отмечают в управлении, в городе продолжаются противоэпидемические и ограничительные мероприятия. Школьные каникулы для учеников с первого по четвертый классы продлены до 8 апреля.

Как сообщалось, в середине марта в Петербурге был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в период с 12 по 18 марта (11-я неделя) показатель заболеваемости совокупного населения превысил эпидпорог на 63,5%. На последующей неделе превышение эпидпорога составило уже 41,9%.